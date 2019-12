Mihajlovic vuole esserci domani sera in panchina

Oltre 20mila persone sugli spalti e Sinisa Mihajlovic in panchina.

Domani sera nel posticipo tra Bologna e Milan, ore 20.45 al Dall’Ara, dovrebbe esserci anche Sinisa Mihajlovic. Il tecnico rossoblù sarà agevolato dal meteo, che ad oggi esclude pioggia e propone temperature non rigidissime. Si parla di 5 o 6 gradi di temperatura domani sera al Dall’Ara, condizioni ambientali che permettono a Sinisa di andare in panchina anche dietro assenso dei medici del Sant’Orsola. Se le cose non cambieranno, il Bologna ritroverà in panchina il proprio tecnico.