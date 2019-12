Il Consiglio Comunale di Bologna ha approvato in data odierna il conferimento a Mihajlovic della cittadinanza onoraria.

Il consiglio si è espresso in maniera positiva, con un voto unanime all’assegnazione della cittadinanza onoraria al tecnico serbo: per l’esattezza 30 voti a favore su 30. Settimana prossima arriverà la delibera del provvedimento. Per il conferimento ufficiale invece servirà attendere almeno fino a gennaio.