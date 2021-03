Mihajlovic: “Vittoria meritata, ma dopo il primo tempo ero arrabbiato. Non siamo salvi”.

Il Bologna non riesce a esprimere il suo solito calcio, ma è cinico e riesce a portare a casa i tre punti. Al Dall’Ara finisce 3-1 per i rossoblù contro la Sampdoria. Ecco le parole di Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa:

“Nel primo tempo non siamo stati i soliti e nonostante stessimo vincendo mi sono arrabbiato. Ci sono state partite in cui abbiamo giocato meglio dei nostri avversari ma alla fine abbiamo perso. Nel secondo tempo la squadra ha avuto un altro piglio e la vittoria è meritata perché abbiamo sofferto poco e avuto occasioni importanti. Dobbiamo lasciare da parte il primo tempo e ripartire dal secondo”.