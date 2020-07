Mihajlovic: “Vittoria di carattere. Juwara? A Bigon ho detto che…”

Sempre schietto e sincero Sinisa Mihajlovic nel post partita. Il tecnico serbo ormai ama le gag e anche oggi ne ha partorite di diverse ai microfoni di Dazn nel post partita. Le sue parole.

La scossa è arrivata quando siete rimasti in dieci?

“Nei primi venti minuti abbiamo fatto schifo, erano tutti impauriti. Per fortuna la partita è rimasta sull’1-0 e c’è stato l’intervallo dove ci siamo parlati. Le certezze sono tornate e quando non avevamo più nulla da perdere siamo usciti bene. E’ una vittoria di carattere e convinzione. Sono contento per i ragazzi”.