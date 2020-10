Mihajlovic: “Vinto meritatamente, ma non mi è piaciuto il primo tempo. Sul portiere…”

Al termine del match di Coppa Italia, vinto dai rossoblù contro la Reggina per 2-0, Sinisa Mihajlovic ha commentato così la prestazione dei suoi ragazzi:

“Sapevo che oggi sarebbe stata una partita difficile. Questo perchè loro sono una squadra imbattuta in Serie B. Noi, invece, avevamo tanti giocatori in campo che schieravo per la prima volta ed è stata una partita equilibrata. Poi, con l’ingresso di alcuni giocatori, la partita è cambiata e abbiamo vinto meritatamente”.