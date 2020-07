Mihajlovic: “Vincere per non rovinare Milano. Juwara? I giornali…”

Dopo la vittoria di San Siro il Bologna si rituffa domani in campionato ospitando il Sassuolo. La vittoria con l’Inter porta anche con sé la ribalta dei giovani Under 23 rossoblù, la conferenza di Mihajlovic parte da qui.

Nel finale di San Siro sei Under 23 in campo.

“Io ho sempre detto che non guardo l’età ma se uno è bravo o no. Se un calciatore è giovane e bravo gioca, se è giovane ma non bravo non gioca. Dipende sempre dalla bravura e ci vuole un po’ di coraggio a buttare dentro i ragazzini. Ma se ai giovani dai fiducia poi ti ripagano”.