Mihajlovic verso la fine del secondo ciclo di cure

Il Bologna pareggia 0-0 con il Genoa, ma è già ora di pensare all’Udinese, nel frattempo i rossoblù attendono il ritorno di Mihajlovic. La squadra oggi si confronterà come di consueto con il tecnico per analizzare la partita di ieri e cercare di capire cosa ha funzionato e cosa no.

Per Mihajlovic nel frattempo sta terminando il secondo ciclo di cure, è difficile pensare di vederlo già domenica per la gara con l’Udinese, aumentano invece le possibilità per il 6 ottobre, data in cui si svolgerà quella che è in qualche modo la “sua” partita, il Bologna infatti ospiterà la Lazio. Lo stesso giorno è previsto anche il secondo pellegrinaggio a San Luca, con la partecipazione anche dei sostenitori biancocelesti, pronti ad omaggiare un giocatore simbolo della loro squadra.

Fonte: Corriere dello Sport