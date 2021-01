Mihajlovic: “Umilta, coraggio e determinazione sono le parole chiave per il futuro. Su Schouten…”

Domani pomeriggio alle 15, il Bologna scenderà in campo al Dall’Ara contro il Verona. Ai rossoblù la vittoria manca da otto gare e Sinisa Mihajlovic ha parlato così oggi in conferenza stampa.

Domani bisogna tornare a vincere perché la vittoria manca da troppo tempo.

“Sicuramente la vittoria manca da tanto, abbiamo fatto cinque pareggi e tre sconfitte. Questa è una crisi di risultati, non di prestazioni perché quelle ci sono sempre state. Non dobbiamo dimenticarci che noi per più di un mese e mezzo non abbiamo potuto contare su 7-8 giocatori. Sono state partite in cui si poteva fare qualcosa in più e meritavamo di più, ma ciò che mi dà fiducia è che abbiamo recuperato quasi tutti tranne Medel e Mbaye, ora abbiamo più scelte e sono convinto che da domani ricominceremo a fare quello che dobbiamo fare. Sono ottimista, resto calmo e lucido, conosciamo la situazione in classifica e sappiamo che dobbiamo uscirci da soli e dare qualcosa in più. Le parole chiave per il futuro sono: l’umiltà di metterti in discussione prima con te stesso e poi gli altri; il coraggio perché quando non arrivano i risultati la squadra può perdere autostima e bisogna essere forti a sconfiggere questa paura; infine la terza parola è determinazione perché dobbiamo ritrovare quella disperazione di vincere la gara a ogni costo”.

Concetti importanti quelli di umiltà, coraggio e determinazione.

“Ora abbiamo recuperato quasi tutti e abbiamo più giocatori a disposizione. Credo che questa squadra se continua con le prestazioni e ci mette dentro questi concetti può fare bene. Domani affrontiamo una squadra che ha questi pregi e non basterà essere più forti tecnicamente perché nel calcio bisogna anche lottare. Domani faremo la nostra partita perché sappiamo che se giochiamo come sappiamo mettendo in campo coraggio, umiltà e determinazione possiamo portarla a casa”.