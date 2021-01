Mihajlovic: “Udinese avversario tosto, possibile chance per Vignato. Mercato? Qualcuno va preso”

Conferenza stampa di vigilia per Sinisa Mihajlovic prima di Bologna – Udinese

“E’ stata una delle miglior prestazioni fuori casa, visto anche l’avversario – ha affermato – I ragazzi hanno fatto quello che gli ho chiesto, siccome non hanno i 90 minuti, gli ho chiesto il 100 per cento nei minuti che avevano. Parlando con il presidente, mi ha detto che dopo un anno così bisogna far le cose intelligenti. Sarebbe da fessi rifare gli stessi errori dell’anno scorso, in questo bisogna inserire l’esperienza che è importante. Contro la Fiorentina, oltre che l’intelligenza, abbiamo usato anche quella. Se non la utilizzi, non fai passi avanti, sia nella partita ma anche nella vita. Mi aspetto sempre la prestazione, cercando di migliorare la realizzazione che ci manca un po’. Non mi sono piaciuti i primi e gli ultimi dieci minuti, perchè non abbiamo giocato per vincere, per il resto sono soddisfatto”.