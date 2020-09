Mihajlovic torna in campo: “Vi voglio con la grinta mostrata a Pinzolo”

Sinisa Mihajlovic è tornato al lavoro sul campo.

L’allenatore del Bologna, risultato negativo al doppio tampone per verificare la sua guarigione dal coronavirus, è rientrato carico come prima. Il serbo ha fatto una sgambata e ha svolto qualche esercizio dopo oltre due settimane trascorse in isolamento nella sua stanza d’albergo e ha poi diretto gli allenamenti. Ha parlato con Sabatini, incitato i calciatori ad avere la stessa grinta mostrata in ritiro e ha lasciato il centro tecnico attorno alle ore 20. Lo riporta La Repubblica.