Mihajlovic-Sporting, la causa finisce in tribunale, sul piatto 3 milioni di euro

Si andrà in tribunale per risolvere la controversia tra Sinisa Mihajlovic e lo Sporting Lisbona. A scriverlo è il quotidiano portoghese A Bola, con il titolo in taglio basso di prima pagina. La diatriba legale nasce nel 2018, quando l’attuale allenatore del Bologna fu ufficializzato dal club lusitano salvo poi fare un clamoroso dietrofront poche ore dopo a causa di un cambio in seno alla società.

Una situazione spinosa che adesso rischia di finire in tribunale. Lo Sporting Lisbona teme infatti e potrebbe essere costretto a risarcire il tecnico serbo con un conguaglio economico di almeno 3 milioni.