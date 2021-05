Mihajlovic: “Sono sicuro che faremo una grande partita. Futuro? Sto bene qui”.

"Visto che è l'ultima conferenza stampa per prima cosa voglio ringraziare chi lavora dietro le quinte - l'esordio di Mihajlovic - Cuochi, giardinieri e tutti quelli che non si vedono davanti alle telecamere. Ci permettono di concentrarci sul nostro lavoro. Ringrazio anche la società, il mio staff, i miei giocatori per quello che abbiamo fatto. C'è stata piena disponibilità da parte di tutti, in una azienda serve essere uniti. Poi ci possono essere screzi come in tutte le famiglie, ma alla fine ci si ama ancora di più".