Mihajlovic: “Sono sicuro che faremo una bella gara”

Il commento di Sinisa Mihajolovic nel pre partita

"Abbiamo svolto una settimana di lavoro fruttuosa. Come ha già ribadito in altre sedi non si è trattato di un ritiro punitivo, ma di un periodo di tempo passato insieme per ritrovare la concentrazione e la fiducia dopo la brutta sconfitta di Empoli. Oggi giochiamo contro una grande squadra, la Lazio è più forte di noi, ma sia io che ragazzi siamo fiduciosi. Sono sicuro che faremo una bella gara"