Mihajlovic: “Sognavo l’uno a zero…Maradona? Ho fatto vedere un video alla squadra”

Bologna nella parte sinistra della classifica grazie alla vittoria sul Crotone, Mihajlovic è soddisfatto per il successo e per la porta inviolata. Ma c’è anche un aneddoto sul Pibe de Oro Diego Armando Maradona:

“Buona classifica? Meritavamo di essere anche più in alto – ha affermato – Per demeriti nostri abbiamo lasciato per strada qualche punto. Oggi abbiamo giocato meno bene del solito e vinto, dietro non ci sono stati rischi se non il colpo di testa di Simy. Diciamo che l’uno a zero lo sognavo di notte”.