Mihajlovic: “Siamo punto e a capo. Var? Mai una decisione a favore”

Arrabbiato per il risultato, un po’ per la poca fame e anche per l’episodio finale. Sinisa Mihajlovic ha lamentato l’ennesima decisione sfavorevole al Var con il braccio largo di Nandez non sanzionato dopo colpo di testa verso la porta di Sansone. Le parole del mister a Sky:

“Siamo stati poco lucidi in fase offensiva, facevamo i tocchettini – ha affermato – Sono deluso perché abbiamo avuto poca fame e non c’era da essere appagati dopo la Lazio. Mi aspettavo una prestazione di altro tenore e non ci siamo resi pericolosi. Volevo fare punti ma ogni volta che c’è da fare un passo avanti non lo facciamo. Il mano di Nandez? Cosa volete che dica, da inizio campionato non ricordo una decisione Var a nostro favore”.