Mihajlovic sarà in panchina stasera contro il Milan

E’ finalmente arrivato il momento. Tutta Bologna ha aspettato oltre un mese e mezzo, ma il countdown sembra terminato.



Sinisa Mihajlovic sarà con tutta probabilità in panchina al Dall’Ara questa sera per la sfida contro il Milan. Il tecnico serbo non scendeva ufficialmente sul terreno di gioco dal 19 ottobre all’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus, quando gli ospiti persero per 1-2. Stasera accadrà di nuovo, dopo tanto ospedale e tante cure.

Mihajlovic ha diretto l’allenamento di ieri a Casteldebole, e lo stesso ha fatto questa mattina per la rifinitura. Il mister sta bene e, salvo imprevisti, sarà a bordo campo ad aiutare i suoi ragazzi. Il clima è dalla sua parte, e non è prevista pioggia. Tutto l’ambiente è con lui: Mihajlovic c’è, ma adesso ci vuole anche il vero Bologna.

Fonte: “Carlino”