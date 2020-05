Mihajlovic ritorna a Bologna

Il Bologna riprende oggi gli allenamenti, anche se solo in forma individuale. I giocatori potranno disporre dei campi di Casteldebole per fare esercizio fisico, portando da casa tappetini o eventuali attrezzi e potendo correre sul rettangolo verde a distanza di sicurezza.

La ripresa dei lavori, seppur non di squadra, porta con se anche il rientro in città di Sinisa Mihajlovic che già da oggi dovrebbe essere a Bologna. Al Niccolò Galli non entrerà però nessuno dello staff, ci saranno solo i giocatori che arriveranno con le loro auto e non potranno utilizzare gli spogliatoi, così Sinisa seguirà a distanza in attesa che dal 18 maggio si possa definitivamente riprendere. Ma il richiamo del lavoro era troppo forte per restare ancora a Roma, anche se il serbo doveva essere l’ultimo a rientrare vista la sua pregressa condizione di salute. Il Bologna, ad ogni modo, si sta predisponendo per organizzare l’eventuale ritiro e il lavoro a Casteldebole sulla base del protocollo sanitario semmai il Governo concedesse il via libera alla ripresa.