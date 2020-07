Mihajlovic ringrazia per la cittadinanza onoraria: “Spero di onorare il nome di Bologna”

E’ stata approvata poco fa in Consiglio Comunale la delibera per il conferimento della cittadinanza onoraria di Bologna al tecnico Sinisa Mihajlovic. Proprio l’allenatore serbo ha lasciato al sito ufficiale rossoblù le sue sensazioni e il ringraziamento per l’onorificenza concessa.

“Diventare cittadino onorario di Bologna è motivo di grande orgoglio – ha affermato Sinisa – Questa è la seconda cittadinanza che ricevo dopo quella di Novi Sad, ma per me che sono serbo diventare cittadino di una città italiana è un grande onore. Bologna è un’eccellenza di questo Paese, una città universitaria e una delle più belle d’Italia. Spero di dare sempre il buon esempio e di onorare il nome di Bologna in ogni momento”.