Mihajlovic: “Punizioni? In 12 anni nessuno mi ha mai chiesto di restare dopo l’allenamento”

Al termine della partita di ieri, Alex Del Piero ha chiesto a Mihajlovic come mai i gol su calcio di punizione siano sempre meno nonostante la barriera resti sempre a distanza. Ecco la risposta del mister rossoblù:

“Io da allenatore, non solo qui a Bologna, calcio le punizioni in allenamento e faccio più gol dei miei calciatori. Bisogna avere passione per fare le cose. Io e te (Del Piero, ndr) dopo l’allenamento restavamo a calciare le punizione e a fare le sfide. Io alleno da 12 anni e non ho mai visto nessuno che mi dicesse di restare di più dopo l’allenamento, sono sempre io anzi a doverlo chiedere”.

Fonte: Sky Sport