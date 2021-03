Mihajlovic: “Primo tempo da schifo. Continuità? Quando i ragazzi giocano sono meraviglia”

Imbufalito dopo un orribile primo tempo, Sinisa Mihajlovic ha stravolto il Bologna nella ripresa e alla fine è arrivata la rimonta da 0-2 a 3-2. Il tecnico rossoblù ne ha parlato a Sky: “Nel primo tempo abbiamo fatto schifo, poi nella ripresa abbiamo cambiato uomini e schema e alla fine è cambiato anche il risultato. Non possiamo andare sempre con alti e bassi, in settimana avevo fatto presente ai miei cosa sarebbe successo oggi. Bravi i subentrati a cambiare la partita. Migliorare questo aspetto? E’ difficile, ma ci vuole pazienza. Tutti siamo migliorabili, sicuramente ci sono tanti margini di miglioramento in una squadra giovane. Gli alti e bassi sono dovuti alla giovane età”

