Mihajlovic premiato in Serbia: “Fiero del vostro amore”

Giornate piene per Sinisa Mihajlovic. Ieri il tecnico del Bologna è volato in Serbia per ricevere il premio di allenatore dell’anno, poi rientrerà in Italia per essere presente a Lecce e passare il Natale a Roma con la sua famiglia.

Ieri l’allenatore del Bologna era a Belgrado per l’importante riconoscimento in patria, con la ‘scorta’ di Dejan Stankovic, amico ed ex compagno di squadra. La Gazzetta dello Sport ha riportato le parole di Sinisa durante la cerimonia di consegna del premio di allenatore dell’anno in Serbia: “Sono fiero del vostro amore – ha ammesso Mihajlovic – Questo è un premio senza eguali, la vostra forza è la mia forza”.