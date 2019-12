Mihajlovic premiato dalla Gazzetta dello Sport

Un altro grande riconoscimento per Sinisa Mihajlovic.

Ieri la Gazzetta dello Sport lo ha premiato come ‘Leggenda dell’anno’ nell’ambito dei Gazzetta Awards. Il tecnico rossoblù, sul palco assieme al presidente Cairo e agli altri premiati, tra questi Leclerc, Mancini, Sinner, la Pellegrini, è ritornato sul suo momento più buio. La lotta alla leucemia prosegue, ma Sinisa vede la luce in fondo al tunnel: “E’ stata fondamentale la mia famiglia, in particolare mia moglie che ha più palle di me – ha affermato – Nel momento più buio mi sono ritrovato solo ma ora vedo la luce”. Anche il presidente Cairo ha speso parole importanti per il tecnico rossoblù: “Una grande persona con una grande coraggio”.