Mihajlovic: “Per l’Europa servono un paio d’anni. Gasperini? Ha sbagliato”

Seconda sconfitta consecutiva per il Bologna di Sinisa Mihajlovic che è stato battuto 1-0 dall’Atalanta. C’è stata una risposta della squadra dopo il 5-1 di Milano, ma per il tecnico ci sono ancora aspetti da migliorare. La sua analisi a Sky:

“Penso sia stata una partita equilibrata in cui abbiamo giocato bene, la differenza è che noi non abbiamo sfruttato le occasioni e loro sì. Anzi nel finale stavamo pure meglio fisicamente. Ci manca sempre l’ultima scelta, l’ultimo passaggio fatto bene, ma come prestazione la squadra mi ha soddisfatto. Poteva starci il pareggio”.