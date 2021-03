Mihajlovic: “Partita con il Cagliari spartiacque. Difesa? Curioso di vedere Antov”

Partita da svolta stagionale quella di domani a Cagliari per il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Lo ha affermato il tecnico in conferenza stampa, annunciando anche l’esordio di Valentin Antov:

“Sicuramente è una partita spartiacque, se dovessimo vincere saremo salvi al 90% , e avremmo tempo per toglierci altre soddisfazioni che ci meritiamo – ha affermato – Spero che i ragazzi capiscano l’importanza della gara, se dovessimo ripetere la prestazione contro la Lazio sono convinto che domani vinceremo. Abbiamo avuto poco tempo per preparare la partita, sono curioso di vedere Antov. Sappiamo che il Cagliari dal centrocampo in su può metterci in difficoltà”.