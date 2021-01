Mihajlovic attacca: “In parità numerica non c’era partita. Arbitraggio? Non posso stare zitto”

Sinisa Mihajlovic, al termine della partita, è intervenuto in sala stampa per commentare il pareggio per 2-2 tra Bologna e Udinese. L’allenatore rossoblù rispetta il pari, ma è molto polemico sull’arbitraggio. Ecco le sue parole:

“Il pareggio è giusto per come sono andate le cose, anche se in 11 contro 11 non c’era stata partita e avremmo meritato la vittoria. L’espulsione ha indubbiamente cambiato la partita e mi rode aver preso gol nel finale. L’arbitraggio non mi è piaciuto e non per il rosso a Svanberg, ma perché siamo la squadra più ammonita d’Europa e anche un giocatore dell’Udinese andava espulso, vediamo poi in parità numerica come sarebbe andata a finire”.