Mihajlovic: “Pareggio giusto, ma Barrow è troppo moscio”

Soddisfatto per il risultato, nonostante il rigore sbagliato alla fine. Sinisa Mihajlovic è consapevole che la rimonta del doppio svantaggio a La Spezia è importante, troppo importante per non apprezzare un pareggio che poteva anche diventare vittoria:

“Il risultato è giusto – ha ammesso Mihajlovic – nel primo tempo abbiamo commesso i soliti errori e con quattro occasioni davanti alla porta. Sotto di due gol abbiamo rischiato di prendere anche il terzo, ma siamo riusciti a pareggiarla. Il rigore? Dispiace, ma fino a due minuti prima eravamo sconfitti”