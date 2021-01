Mihajlovic: “Ottima gara, ma dobbiamo tirare di più. Sul mercato…”

Finisce 0-0 al Franchi tra Fiorentina e Bologna e si tratta del quarto pareggio consecutivo per i rossoblù. Al termine della partita Sinisa Mihajlovic ha parlato così a Solo Calcio:

“Il Bologna ha fatto un’ottima gara e l’ha dominata a lunghi tratti, è mancato solo gol. I ragazzi hanno fatto il possibile contro una squadra sulla carta più forte e che dieci giorni fa ha vinto 0-3 in casa della Juventus. Ogni tanto bisognerebbe tirare di più e fare qualche passaggio in meno. Molto bene la difesa e sono contento che non abbiamo subito gol”.