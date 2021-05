Mihajlovic ospite ai “Soliti Ignoti”: “Non mi sono mai vergognato di farmi vedere malato”

Il tecnico rossoblù ospite alla trasmissione di Amadeus

E' stata anche l'occasione per ripercorrere i momenti più bui di Sinisa durante la malattia, con Amadeus che ha anche letto un brano tratto dalla sua autobiografia 'La partita della vita'. "Mi sono messo a nudo - ha raccontato il tecnico rossoblù - da un'infanzia difficile, alle due guerre, poi alle malattie, al calcio giocato e allenato...c'è un po' di tutto". Il conduttore ha anche ricordato che Mihajlovic è tornato in panchina dopo solo un mese dal ricovero in ospedale, a Verona per la prima di campionato. "Ero più morto che vivo - ha proseguito Sinisa - però avevo fatto una promessa e l'ho mantenuta. Anche perchè quell'immagine non era di debolezza, ma di forza. Vedi un uomo che non ha vergogna di mostrarsi come è. Le malattie si possono combattere in molti modi, l'importante è non perdere mai la voglia di vivere. Poi ti devi affidare ai dottori bravi. Se mi fosse successo vent'anni fa io oggi vi avrei visto dall'alto...dall'Inferno, non credo dal Paradiso", ha scherzato Sinisa. C'è stato poi spazio per un piccolo siparietto con un concorrente, che ha dichiarato la sua fede romanista: Mihajlovic ha risposto, in modo ironico "vabbè, nessuno è perfetto dai", ricordando il suo passato alla Lazio. Il tecnico non è riuscito a vincere la puntata, ammettendo di esserci rimasto male poichè la vincita sarebbe andata in beneficienza, commettendo due errori. Spera invece di rifarsi con il Bologna, a partire dal Derby dell'Appenino in programma questo pomeriggio al Dall'Ara.