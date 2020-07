Mihajlovic: “Oggi rammarico per la vittoria mancata. Barrow? Non riesco ad accontentarmi”

Intervenuto in conferenza stampa nel post partita di Bologna-Cagliari, il tecnico degli emiliani Sinisa Mihajlovic ha discusso della partita appena conclusa con i sardi. L’allenatore serbo ha discusso degli errori dei suoi ragazzi e della mancata vittoria odierna. Infine ha anche discusso brevemente della sfida con l’Inter. Ecco le sue dichiarazioni.

“Dopo questa partita rimane tanto rammarico. Abbiamo meritato la vittoria ma non ci siamo riusciti. Non posso dire nulla ai miei ragazzi, hanno giocato bene e ci hanno provato fino alla fine, ma il risultato non ci ha sorriso. Finale di stagione? Mancano nove partite, lavoreremo partita per partita, cercheremo di fare più punti possibili e alla fine guarderemo la classifica e dove siamo arrivati. Oggi però sono davvero dispiaciuto perché meritavamo di vincere”.