Mihajlovic oggi a Casteldebole: allenamento a porte…

Il Bologna domenica all’ora di pranzo ospiterà il Parma al Dall’Ara, ma stavolta lo farà con una spinta in più. Dopo le indiscrezioni di ieri, oggi viene infatti confermato: Sinisa Mihajlovic, uscito dall’ospedale, sarà presente a Casteldebole per l’allenamento della squadra. A seconda del meteo, il tecnico rimarrà al chiuso o scenderà in campo al fianco dei ragazzi. Per l’occasione, la seduta sarà però a porte chiuse.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Dimesso dall’Ospedale Sant’Orsola nella mattinata di ieri, oggi Sinisa Mihajlovic sarà presente al centro tecnico Niccolò Galli per la seduta di allenamento della squadra, che si svolgerà a porte chiuse a tre giorni da #BFCParma”.