Mihajlovic: “Bene aver evitato la lotta salvezza. Obiettivo? Migliorare i 47 punti?”

"Mancano tre partite, e nonostante siamo salvi, vincendole possiamo migliorare il punteggio dell'anno scorso - le parole di Sinisa in conferenza - Valuteremo alcuni giocatori in vista dell'anno prossimo. Se non posso ambire all'Europa, preferisco non essere immischiato nella lotta salvezza. Cerco di non accontentarmi e di tirare sempre fuori il meglio da me stesso. Vista la stagione particolare, l'obiettivo primario era salvarsi, ed è già un traguardo. Si poteva fare di più, ma anche molto peggio".