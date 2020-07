Mihajlovic: “Non voglio fare brutte figure, guai ad essere appagati”

Il Bologna riparte domani a San Siro contro l’Inter dove un anno fa debuttò Mihajlovic sulla panca rossoblù, arrivò un insperato successo. Le parole alla vigilia del tecnico rossoblù.

L’anno scorso la prima panchina proprio a San Siro, cosa serve per ripetere quell’impresa?

“Serve fare una partita quasi perfetta e che loro non siano in giornata giusta. Noi andiamo sempre a fare la nostra partita e a provare a vincere, il calcio è bello è proprio perché non si sa mai cosa può succedere. Se giochiamo come sappiamo possiamo mettere in difficoltà chiunque. Sono fiducioso”.

La squadra sembra stare bene fisicamente.

“Si stiamo bene, ma c’è anche il pallone nel calcio. Per quanto riguarda la corsa abbiamo fatto un gran lavoro, i dati sono buoni e siamo tra quelli che corrono di più e meglio. Ma dobbiamo giocare meglio. Con il Cagliari abbiamo fatto una buona gara e se mi soffermassi solo sul risultato sarei incazzato, ma non lucido perché siamo stati superiori”.