Mihajlovic: “Sul modulo forse non sono stato chiaro, su Sansone…”

L’analisi di Sinisa Mihajlovic nel post partita. Il cambio modulo, il mancato utilizzo di Sansone: tutte le spiegazioni del tecnico rossoblù.

“Non è il modulo ma l’atteggiamento, non è stato chiaro il mio messaggio: ho cambiato modulo perché non avevo giocatori offensivi, ma solo Vignato. Quando metto Barrow, Vignato o Sansone a destra perdono qualcosa. Nel primo tempo siamo stati poco aggressivi, i giocatori pensavano che era meglio difendere ma non sappiamo giocare così. Secondo tempo meglio, ma abbiamo meritato di perdere: il gol al quarantacinquesimo ci ha tagliato le gambe”.