Mihajlovic: “Non so come abbiamo perso. Obiettivi? Lottiamo per la salvezza”

Brutta sconfitta per il Bologna e anche la zona calda va tenuta d’occhio. Lo ha ammesso Sinisa Mihajlovic nel post partita di Sky, sottolineando certamente il campo di patate di Marassi ma anche la necessità di fare il prima possibile 40 punti. Si parte dal terreno di gioco:

“Questo è un campo di patate, è una vergogna in Serie A giocare così – ha attaccato il serbo – Non è una scusa, abbiamo cercato di fare la partita ma una squadra tecnica su un campo così perde tempo di gioco e qualità. L’altra squadra, che difende, gioca più facilmente. Se mi chiedete come abbiamo perso non so rispondere, era impossibile perdere. Succede, ci prendiamo le nostre responsabilità”.