Mihajlovic: “Non sempre vince il più forte, ci proveremo. Orsolini? Non ci sarà”

Vigilia di Bologna -Napoli per Sinisa Mihajlovic reduce dalla sconfitta di Cagliari senza allenamenti. Bologna ancora con qualche assenza nonostante tutti i positivi si siano negativizzati, ma c'è da fare i conti con stanchezza e acciacchi post Cagliari. Il pensiero di Mihajlovic:

"I positivi sono recuperati, ma oggi faranno solo il primo allenamento. Poi abbiamo anche degli acciaccati dopo Cagliari e qualcuno non lo avremo. Andremo in campo comunque con undici giocatori. Orsolini? Non ha recuperato".