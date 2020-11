Mihajlovic: “Non risponderò alla lettera. Sant’Orsola? Entrai sotto…”

Ha fatto abbastanza discutere la lettera dei cento firmatari recapitata via mail al Bologna in cui si chiedeva a Sinisa Mihajlovic, cittadino onorario di Bologna, di dissociarsi dai crimini commessi durante la guerra dei Balcani. Il tecnico serbo è tornato sull’argomento in una intervista sul Corriere della Sera.

“Non risponderò alla lettera – ha affermato – Quello che dovevo dire l’ho sempre detto, la guerra l’ho vissuta dall’Italia e ho cercato di aiutare il più possibile. Arkan? Non condividerò mai quello che ha fatto ma non posso rinnegare un rapporto che fa parte della mia vita, sarei un ipocrita”.