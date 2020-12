Mihajlovic non riesce a battere Giampaolo fuori casa

Oggi alle 12:30 allo stadio Olimpico Grande Torino, scenderanno in campo Torino e Bologna per la tredicesima giornata di campionato. Entrambe le squadre non vivono un periodo ottimale, con i granata in zona retrocessione e i rossoblù che non riescono a dare continuità ai risultati con prestazioni deludenti.

Questa sfida vedrà contrapporsi Giampaolo e Mihajlovic e l’allenatore del Toro si affida alla tradizione per affrontare questo incontro. Infatti, nelle cinque partite interne contro il tecnico serbo, non ha mai perso. Le uniche due sconfitte per il tecnico granata contro Mihajlovic sono arrivate in trasferta. Nel confronto generale, tra andata e ritorno, le vittorie di Mihajlovic contro Giampaolo sono due come le sconfitte e i pareggi sei.