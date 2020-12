Mihajlovic: “Non mi prendo la responsabilità. Da domani si va in ritiro”

Al termine della pesante sconfitta per 1-5 del Bologna contro la Roma, Sinisa Mihajlovic è intervenuto ai microfoni di Solo Calcio per commentare questa débacle:

“È stato un Bologna scandaloso, disastroso e non mi vengono in mente altri aggettivi negativi. Abbiamo sempre giocato alla pari con tutti, anche contro squadre superiori alla Roma, ma oggi no. Non mi prendo la responsabilità come domenica scorsa, perché non l’avevo preparata così. Non c’è stata intensità e non abbiamo fatto un fallo nel primo tempo. Da domani si va in ritiro e ci staremo fino all’ultima di campionato, il 23 dicembre, poi vedremo”.