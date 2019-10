Mihajlovic non ama il turnover

Si è parlato molto di turnover in questa settimana in vista del ciclo da tre partite in sette giorni, ma Sinisa Mihajlovic non sembra orientato a ruotare i suoi uomini, almeno in questo primo match.

Anche per Repubblica non dovrebbero esserci grandi variazioni di formazione, Mihajlovic non ama particolarmente il turnover. E allora ballottaggio Santander-Palacio davanti, col primo favorito, poi in fascia Orsolini e Sansone, Svanberg e Poli a centrocampo. In difesa Krejci sarà ancora chiamato a sostituire Dijks.