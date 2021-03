Mihajlovic: “Noi abbiamo giocato e loro hanno fatto gol. Skov? La sua miglior partita”

Il Bologna gioca bene, ma non basta. Al Maradona vince il Napoli 3-1 grazie alla doppietta di Insigne e il gol di Osimhen. Ecco le parole del mister rossoblù in conferenza stampa al termine della partita:

“Si può dire che noi abbiamo giocato e loro hanno fatto gol. I loro gol sono nati da dei nostri errori e glieli abbiamo regalati. Abbiamo fatto meglio del Napoli, faccio i complimenti ai ragazzi e non posso rimproverargli nulla, l’atteggiamento era giusto. Gli episodi sono stati sfavorevoli, abbiamo colpito un palo e ci sono stati annullati due gol. Le occasioni le abbiamo avute per merito nostro attraverso il gioco, mentre il Napoli le ha avute per nostro demerito”.