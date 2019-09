Gazzetta – Mihajlovic: “Nessuno pensi che una sconfitta contro una grande ci possa stare”

Non sarà di certo una sconfitta giunta all’ultimo secondo a far cambiare mentalità a Sinisa Mihajlovic, anzi, il tecnico proprio da qui vuole ripartire e cogliere lo stop di domenica come un ulteriore passo per crescere: “Nessuno si metta a pensare che una sconfitta contro una grande come la Roma ci possa stare, perchè con questa testa non si diventa mai grandi.”

Le parole del tecnico, emerse dal confronto con la squadra di ieri, dimostrano ciò che si era già comunque potuto vedere in campo, il messaggio insomma è chiaro. Il Bologna è una squadra, nelle intenzioni del tecnico, che deve essere sempre spavalda, ma che a livello di mentalità forse deve ancora compiere il salto di qualità e maturare pienamente. L’obiettivo deve essere sempre la vittoria, anche a costo di prendersi dei rischi, e gli ingressi di Palacio e Santander per aumentare la pressione offensiva con i giallorossi ne sono una prova. Il concetto alla base è chiaro, se punti al pareggio, le zone alte della classifica sono difficilmente raggiungibili. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.