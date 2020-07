Mihajlovic: “Nel primo tempo ho sbagliato io, poi abbiamo cambiato modulo”

Si è preso la responsabilità per un primo tempo non all’altezza Sinisa Mihajlovic. Sbagliata la tattica per il tecnico serbo come lui stesso ha ammesso a Dazn nel post partita. Il pressing alto non ha funzionato, poi il cambio di modulo nella ripresa ha sistemato le cose:

“Forse nel primo tempo ho sbagliato io, pensavo di poter gestire le loro uscite ma riuscivano a liberarsi. Nel secondo tempo abbiamo fatto il 3-4-1-2 a uomo a tutto campo. Noi siamo fatti così, abbiamo idee chiare. E’ stato un errore mio non cominciare dall’inizio così”.