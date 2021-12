Mihajlovic: “Non abbiamo rubato nulla, nel calcio niente è scontato”

Le parole di Mihajlovic

Partita complicata — Mihajlovic durante l'intervista post partita loda i suoi per come hanno approcciato la gara e incrocia le dita per le condizioni di Arnautovic.

"Sapevano che sarebbe stata complicata, siamo stati un po' fortunati ma non abbiamo rubato nulla. Penso che la squadra abbia avuto lo spirito giusto, gestendo i momenti no della partita. Non tutti giorni succede di vincere contro la Roma. Quando è uscito Arnautovic eravamo in difficoltà, non riuscivamo a tenere palla, ci hanno schiacciati, ma, alla fine, abbiamo gestito bene".

Ripartenze e Arnautovic — "Abbiamo avuto ripartenze importanti ma a volte abbiamo sbagliato il tempo della giocata. La fase difensiva è stata buona. Su Arnautovic vediamo, ma non siamo molto ottimisti. In tal caso saremo molto in difficoltà, davanti non abbiamo cambi, e in più dovremo giocare tre partite in una settimana. Nel calcio non vince sempre il migliore, altrimenti noi avremmo vinto altre partite, che meritavamo: il calcio è bello perché non c'è nulla di scontato".