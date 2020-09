Mihajlovic negativo al virus, domani allenerà

Sinisa Mihajlovic può uscire dal suo isolamento e tornare ad allenare dopo aver contratto il coronavirus al ritorno dalla vacanza in Sardegna. Il tecnico serbo del Bologna è risultato negativo al test del tampone e domani potrà dunque essere a Casteldebole alla ripresa degli allenamenti: doppio tampone negativo per Sinisa, saltato il ritiro di Pinzolo il peggio è finalmente passato.

‘Alla luce dell’esito negativo degli ultimi due tamponi per il rilevamento del Covid-19 eseguiti come da procedura – si legge nella nota – il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic può riprendere la sua regolare attività. Domani dunque sarà al centro tecnico Niccolò Galli per dirigere l’allenamento della squadra’.