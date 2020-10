Stadio – Mihajlovic ha la grinta di sempre, e sul mercato…

Sinisa Mihajlovic non ha ottenuto dal mercato tutti i rinforzi richiesti. Il tecnico non è arrabbiato nè preoccupato, ma comprende la situazione e crede nella crescita dei giovani a sua disposizione. Questo non vuol dire che il tecnico serbo si stia accontentando e che il mister capace di salvare un Bologna in crisi sia soltanto un lontano ricordo.

Mihajlovic è lo stesso, con i medesimi principi. Si è dovuto fare andare bene quello che è stato il ridimensionamento di Saputo causa Covid. È convinto che riuscirà comunque a portare questo Bologna nella parte sinistra della classifica e si tratterebbe di un risultato di assoluta importanza. Ovviamente il Covid è stato, ed è un grosso ostacolo per il Bologna e Sinisa che hanno dovuto rinunciare alle ambizioni europee e questo non può aver fatto felice il mister. Mihajlovic, però, adora le sfide ed è motivato a fare bene anche in una situazione complicata e d’emergenza come questa.

Fonte: Stadio