Mihajlovic: “Molto orgoglioso della mia squadra”

“La mia squadra oggi ha perso ma abbiamo vinto su tutto. 11 contro 11 abbiamo giocato meglio poi purtroppo siamo rimasti in dieci e nonostante ciò siamo riusciti a recuperare due gol. Abbiamo subito un’altra espulsione e anche in nove abbiamo avuto due occasioni per andare in vantaggio. Al di la del risultato sono contento della prestazione della squadra".