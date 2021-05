Mihajlovic: “Mi aspettavo tutti questi cambi in panchina”

Le parole di Sinisa Mihajlovic a Sky Sport

"Mi aspettavo tutti questi cambiamenti tra le panchine visto che l'anno scorso per colpa del Covid anche quelli che volevano cambiare non l'hanno fatto e chi ha cambiato ha sbagliato perché non c'è stata la preparazione. E' normale che quest'anno ci siano tanti cambi, poi ci sono quelli più sorprendenti come Conte che ha lasciato l'Inter e avrà avuto i suoi motivi. Le altre erano più o meno da aspettarsi".