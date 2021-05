Mihajlovic: “Mi accontento del pari. 40 punti? Ora valuteremo dei giocatori”

"Nel primo tempo la partita è stata equilibrata con l'Udinese che ha segnato nell'unico tiro in porta che ha fatto. Noi non abbiamo giocato come avevamo preparato la partita. Il ritmo è stato basso perché ci siamo adattati a loro. Nel secondo tempo ho detto alla squadra di alzare il ritmo ed è stato fatto. Mi accontento del pareggio, peccato perché con il ritmo del secondo tempo si poteva vincere".