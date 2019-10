Mihajlovic-Maran, i precedenti

Questa sera Sinisa Mihajlovic – anche se non presente fisicamente – sfiderà Rolando Maran: il Bologna sarà infatti ospite alla Sardegna Arena del Cagliari, gara valida per la 10^ giornata di Serie A. Nella loro storia, questi due allenatori si sono sfidati in totale 7 volte. Il bilancio è decisamente a favore dell’attuale tecnico rossoblu: Mihajlovic ha infatti vinto in 4 occasioni, 2 pareggi ed 1 solo trionfo per Maran.

In 7 partite le squadre del primo hanno segnato 10 gol totali; appena 5 invece per il secondo. L’unica occasione in cui la squadra del serbo non ha segnato alla formazione di Maran risale alla 29^ giornata della stagione 2015/16: tra Chievo e Milan finì 0-0. L’ultimo confronto tra i due allenatori invece appartiene alla scorsa stagione, nel marzo 2019: al Dall’Ara Mihajlovic ha avuto la meglio per 2-0 contro Maran grazie alle reti di Pulgar e Soriano.