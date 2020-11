Mihajlovic: “Maradona era un amico, notizia bruttissima”

Sinisa Mihajlovic aveva saputo della scomparsa dell’amico Diego Armando Maradona pochi minuti prima del fischio di inizio di Bologna-Spezia.

E già da quel momento aveva capito che non sarebbe stata una serata facile. La vita deve essere messa davanti a tutto, Sinisa lo sa bene, e la scomparsa del Pibe de oro lo ha toccato sul piano personale, essendo amici da tanti anni. Nel post-gara il tecnico ha dichiarato: “Maradona era un amico, ci eravamo sentiti qualche tempo fa. E’ una notizia bruttissima per il calcio ma non solo, nessuno dovrebbe andarsene a 60 anni. Se ne va un pezzo unico ed irripetibile, faccio le condoglianze alla famiglia. E’ una bella botta. Diego ha vissuto cinque vite in una.”

Fonte: Carlino